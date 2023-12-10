الجامعة اللبنانية تقفل أبوابها غدًا تضامنًا مع غزة

أعلن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، "انسجامًا مع الدعوات العالمية والمحلية لإعلان الإضراب العام يوم غد الاثنين تضامنًا مع ألشعب الفلسطينى في غزة والضغط لوقف فوري لإطلاق النار وإدانة المجازر، إقفال كافة كليات ومعاهد الجامعة والإدارة المركزية يوم الاثنين الواقع فيه ١١/١٢/٢٠٢٣، على أن يعود العمل طبيعيا يوم الثلاثاء".

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