أصدر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، عطفا على مذكرة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦/٢٠٢٣ المتعلقة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات الحكومية والبلديات يوم غد الإثنين تضامنا مع الشعب الفلسطيني ، قرارا بإقفال الحضانات في مختلف المناطق اللبنانية يوم غد، "تعبيرا عن رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان همجي وجنوب لبنان من اعتداءات متكررة بأسلحة محرمة دوليا".

كانت هذه تفاصيل خبر الأبيض أعلن إقفال الحضانات غدا التزامًا بالإضراب العام التضامني مع الشعب الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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