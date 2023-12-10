اشارت غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بيان، الى انه "عملت عناصر الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية على نقل اصابات جراء استهداف العدو الاسرائيلي لبلدة عيترون. وقد تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية: نقل إصابات جراء استهداف العدو الاسرائيلي لعيترون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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