نقابة محرري الصحافة تعلن إقفال أبوابها غدا الاثنين تضامنًا مع الشعب الفلسطينى

اعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان، بانه "تأييداً للدعوات العالمية والمحلية لاعلان الاضراب العام يوم غد الاثنين تضامنًا مع الشعب الفلسطينى في غزة الذي يتعرض للإبادة والتهجير والقتل، وبهدف الوقف الفوري للعدوان على غزة وادانة المجازر المتمادية وتدمير كل معالم الحياة الانسانية، وتماشياً مع قرار رئاسة الحكومة، تعلن نقابة محرري الصحافة اللبنانية إقفال أبوابها غدا الاثنين وتدعو دول العالم إلى رفع الصوت عاليا في وجه الحكومات التي تقف إلى جانب إسرائيل في عدوانها الوحشي على الشعب الفلسطيني في غزة ، وعلى أهلنا وقرانا في جنوب لبنان .

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