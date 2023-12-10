بري يرجئ جلسة اللجان المشتركة من يوم غد الاثنين الى العاشرة والنصف من بعد غد الثلاثاء

ارجأ دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة اللجان المقررة في تمام الساعة 10:30 من يوم غد الاثنين الى تمام الساعة 10:30 من قبل بعد ظهر يوم بعد غد الثلاثاء الواقع فيه 12/12/2023 .

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