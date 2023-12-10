الاتحاد العمالي العام أعلن الإضراب العام غداً "نصرةً لحق العودة وإقامة دولة فلسطين"

أعلن الإتحاد العمالي العام في لبنان "دعم كل التحركات العمالية الآيلة الى الضغط على النظام العنصري لوقف تدمير وقصف غزة وتهجير وتشريد أهلها، وآخر هذه التحركات المظاهرات والاعتصامات والإضرابات التي تعمّ العالم والوطن العربي دفاعاً عن المظلومين والمقهورين والمعذبين من أهل فلسطين ودفاعاً عن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة".
ودعا الإتحاد الى "أوسع حملة تضامن في لبنان الذي يتعرّض هو أيضاً لحرب شعواء يشنها شذاذ الآفاق على الجنوب المقاوم، الذي يسطّر يومياً أبهى حالات الاستشهاد والدفاع عن الأرض ضمن ثلاثية شعب وجيش ومقاومة".
وأعلن الإتحاد الإضراب العام غداً "نصرةً للحق، حق العودة وإقامة دولة فلسطين".
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