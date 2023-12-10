انت الان تتابع خبر البيت الأبيض يكشف مفاجأة تخص مخزون الأسلحة والذخيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت شالاندا يونغ، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أنه "فيما يتعلق بالميزانية، بقي لدينا حوالي مليار دولار لتجديد احتياطياتنا. الأمر كله يعود إلى قرار سياسي"، متسائلة: "هل يجب أن نخاطر باستعدادنا القتالي بينما يصبح الوضع في العالم أكثر صعوبة؟".وأشارت إلى أنه لا ينبغي للولايات المتحدة الاختيار بين ضمان استعدادها القتالي ودعم حلفائها، بما في ذلك أوكرانيا، مشددة على أنه "يتعين على الكونغرس ببساطة أن يضمن قدرتنا على ضمان أمننا القومي مع دعم حلفائنا مثل أوكرانيا".

وأضاف يونغ أن معظم الأموال التي خصصتها واشنطن لمساعدة أوكرانيا، بطريقة أو بأخرى، تظل في الولايات المتحدة.

وقالت إن "معظم الأموال التي نتحدث عنها على أنها مخصصة لأوكرانيا تبقى هنا. وتحصل صناعتنا الدفاعية على معظم هذا التمويل لإنتاج المزيد من المعدات والأسلحة والذخيرة، وهذا يعني خلق فرص عمل، ووظائف ذات رواتب عالية للأمريكيين".