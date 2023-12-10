شكرا لقرائتكم خبر عن تناسب ظروف الشتاء.. أوكرانيا تقترب من الحصول على مقاتلات "جريبن" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية أنها تتفاوض مع السويد بشأن الحصول على مقاتلات طراز جريبن.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إهنات للتلفزيون الرسمي اليوم الأحد إن " الجانب السويدي يمكنه أن يسلم إلى أوكرانيا الكمية التي لا تزال لديه حتى الآن (من المقاتلات)"، ورفض أن يذكر عددا محددا.

وأشار إهنات إلى أن السويد تعتزم إحلال مقاتلات جديدة ومحدثة تقنيا ومحسنة محل مقاتلاتها طراز جريبن التي استخدمتها حتى الآن، ولفت إلى أن هناك طيارين أوكرانيين جربوا بالفعل هذه الطائرات.

طائرات إف16

ورفض إهنات الإفصاح عن وضع المفاوضات، وقال:" لكن إذا تم اتخاذ القرار بشأن مقاتلات جريبن، فإن ذلك سيكون بمثابة خيار جيد بالنسبة لنا".

غير أن إهنات صرح في الوقت نفسه بأن أوكرانيا ستواصل التمسك بطائرات إف16- أمريكية الصنع لتكون العمود الفقري في قواتها الجوية المستقبلية.

كانت العديد من الدول تعهدت بتزويد أوكرانيا بمقاتلات طراز إف16-، ومن المنتظر أن تتسلم الحكومة الأوكرانية أول دفعة من هذه الطائرات في مطلع العام المقبل بعد إتمام تدريب طيارين أوكرانيين على هذه المقاتلات.

الطائرة جريبن

تجدر الإشارة إلى أن الطائرة جريبن هي مقاتلة متعددة الأغراض من إنتاج شركة ساب السويدية، كانت دخلت الخدمة في منتصف التسعينيات.

وجرى تصميم هذه المقاتلة للعمل في ظل ظروف الطقس الشتوي الحاد ويمكنها الإقلاع من مدارج سيئة وقصيرة مثل أجزاء من الطرق السريعة على سبيل المثال.