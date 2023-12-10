الناخبون الأمريكيون يرفضون بايدن وترمب

استبعد الخبراء الغربيون وجود بديل للترشح للرئاسة الأمريكية، حيث أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الأمريكيين لا يريدون تكرار السباق الرئاسي بين الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 2024.

ويواصل الناخبون على الأرض وفي استطلاعات الرأي قول «لا» لمباراة العودة المحتملة بين الرئيسين بايدن وترمب في الانتخابات العامة نوفمبر المقبل.

ووفقا لاستطلاع أجرته جامعة مونماوث، فقد أيد فقط 32 % من جميع الناخبين ترشيح بايدن، و37 % من جميع الناخبين أيدوا ترشيح ترمب عن الحزب الجمهوري.

وقالت كارلي كوبرمان، الخبيرة الإستراتيجية الديمقراطية في استطلاعات الرأي: «الناخبون غير راضين عن كلا المرشحين. أغلبية الناخبين في الجانبين يريدون خيارات أخرى».

وعلى الرغم من الرغبة في البدائل، أوضحت كوبرمان: «بقدر ما لا يريد الناس ذلك، أعتقد أنه سيكون من غير المرجح أن يحدث سيناريو آخر».

ويبدو أن الناخبين على الأرض لا يريدون تكرار اختيارات انتخابات 2020 أيضًا.

وأضاف نيت بلاكفورد، من ويست سايد بولاية أيوا، أنه على الرغم من اعتقاده أن ترمب سيكون قادرًا على دفع البلاد إلى الأمام، لكنه يعتقد أن ترمب سيخسر الانتخابات.

بدوره، قال دانييل وينجارتن، من ولاية أيوا، إن كلا من بايدن وترمب في وضع ضعيف للترشح للرئاسة.