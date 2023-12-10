انتزاع 733 لغما في اليمن خلال أسبوع

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2023، من انتزاع 733 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و110 ألغام مضادة للدبابات، و618 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

واستطاع فريق «مسام» من نزع 161 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، كما تمكن الفريق في محافظة الحديدة من نزع لغم واحد مضاد للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات وذخيرتين غير منفجرة في مديرية حيس، و3 ألغام مضادة للدبابات و5 ذخائر غير منفجرة في مديرية الخوخة، واستطاع الفريق في مديرية مأرب بمحافظة مأرب من نزع 100 لغم مضاد للدبابات و320 ذخيرة غير منفجرة.

ضحايا أبرياء

في محافظة شبوة نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد بمديرية عين، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تمكن فريق «مسام» من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و17 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المندب، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات، و59 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، ونزع لغمين مضادين للأفراد، و53 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن إلى 424 ألفًا و527 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

كسوة شتوية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.338 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مناطق عكار والناعمة والبقاع الأوسط بجمهورية لبنان، استفاد منها 1.338 فرد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، والأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2023.

أسر متضررة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3.020 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في بلدة جنديرس بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسورية، استفاد منها 9 آلاف و840 شخصًا؛ وذلك ضمن مشروع توزيع قسائم الكسوة الشتوية للأسر المتضررة من الزلزال في شمال وغرب سورية.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب ذات الاحتياج حول العالم.