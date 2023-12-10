الصحة العالمية تدعو للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

ياسر رشاد - القاهرة - تبنى المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، قرارًا بشأن معالجة الوضع الصحي المتدهور في قطاع غزة، يدعو إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق.

جاء في نص القرار الذي نقلت عنه صحيفة "الجارديان" البريطانية "بعد أن رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة المطالبة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، تبنت الدول الـ 34 الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بالإجماع قرارا يدعو إلى "المرور الفوري والمستدام ودون عوائق للإغاثة الإنسانية" إلى غزة.

ووفقا للنص، يدعو القرار، الذي اقترحته أفغانستان والمغرب وقطر واليمن، إلى منح تصاريح الخروج للمرضى، وتوفير الأدوية والمعدات الطبية للسكان المدنيين وتمكين جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم من الحصول على العلاج الطبي.

كما أعربت المنظمة في قرارها عن "قلقها البالغ" إزاء الوضع الإنساني و"الدمار واسع النطاق"، وحثت على توفير الحماية لجميع المدنيين.

ورغم الموافقة على القرار، أبدت بعض الدول تحفظات بشأن القرار، وقال ممثل الولايات المتحدة إن واشنطن وافقت على عدم معارضة الإجماع على النص ولكن لديها "تحفظات كبيرة"، قائلا إنها "تأسف لعدم وجود توازن في القرار".

بدورها، قالت كندا إنها تعتبر النص بمثابة "حل وسط" كان من الممكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك باستخدام لغة إضافية تعترف بدور حماس في الصراع، مثل احتجازها رهائن و"استخدامها دروعا بشرية".

فيما قالت أستراليا إنها اعترضت على حقيقة أن القرار لم يشر بشكل محدد إلى هجمات 7 أكتوبر، والتي كانت "العامل المحفز للوضع المدمر الحالي".