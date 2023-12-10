الرئيس الفرنسي يؤكد لزيلينسكي دعمه لمفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال محادثة هاتفية أجراها مع فلاديمير زيلينسكي، أن فرنسا تدعم بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ويتعين على رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل أن يقرروا بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد. ويجب أن يتم اتخاذ القرار بالإجماع من قبل جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي. لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يعارض ذلك، وفقا لـ “روسيا اليوم".

وكان أوربان قد أشار خلال لقاء مع ماكرون جرى الخميس في باريس، إن "أوكرانيا معروفة كواحدة من أكثر الدول فسادا في العالم"، وعبر عن اعتقاده أنه "لا يمكن بدء المفاوضات بشأن انضمام" كييف إلى الاتحاد الأوروبي.

وقد أقر البرلمان الأوكراني، الجمعة، أربعة مشاريع قوانين طلبتها المفوضية الأوروبية، بينها مشروع قانون خاص بالأقليات القومية، يشدد القيود على اللغة الروسية.

وكتبت وكالة فرانس برس في إشارة إلى قصر الإليزيه: "أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، لفلاديمير زيلينسكي دعم فرنسا لبدء انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وأشارت الوكالة، إلى أن ماكرون رحب باعتماد برلمان أوكرانيا لعدد من مشاريع القوانين، الخاصة بالأقليات القومية وإصلاح النظام القانوني ومكافحة الفساد".

وذكرت الوكالة: أن أوكرانيا تبدي عزمها على تنفيذ التوصيات الصادرة عن المفوضية الأوروبية". وأكد قصر الإليزيه “استمرار دعم فرنسا” لأوكرانيا في الصراع.

وذكر زيلينسكي على "X" إنه أوضح لماكرون أولويات أوكرانيا المتعلقة بالدعم العسكري، وناقش الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية التي تقدمها فرنسا لأوكرانيا.