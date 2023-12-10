عروسان يتركان حفل زفافهما للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

احتفل عروسان بزفافهما داخل لجنة مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بمحافظة الأقصر، حيث أدليا بصوتيهما قبل نهاية اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.

وتوافد الناخبين على اللجان الانتخابية بمحافظة الأقصر مع بدء عملية التصويت في أول أيام الانتخابات الرئاسية بمحافظة الأقصر صباحا داخل 179 لجنة فرعية موزعين على 6 لجان عامة.

وشهدت لجنة مدرسة وادي الملكات بمدينة الأقصر وقوف طوابير للناخبين أمام اللجنة انتظاراً لأدوارهم في الإدلاء بالأصوات.

ويبلغ عدد الناخبين في محافظة الأقصر 886377 ناخب وناخبة يحق لهم التصويت من إجمالي مليون و400 ألف نسمة هم سكان محافظة الأقصر.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.