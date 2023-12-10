بالزفة.. عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

شارك عريس وعروسته في الانتخابات الرئاسية داخل إحدى لجان قرية عزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، حيث أدليا بصوتيهما، داخل اللجنة، وذلك بعدما وصلت سيارات الزفة التي تقلهما إلى مقر اللجنة الانتخابية بقرية عزبة البوصة .

سيارات الزفة نقلت العروسين إلى مقر اللجنة الانتخابية، وذلك بحضور أهالي العروسين، حيث خرجا من سيارتهم التي تقلهما ودخلا إلى اللجنة من أجل المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.