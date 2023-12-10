موظفو المصرية للمطارات يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

شارك موظفو الشركة المصرية للمطارات بالانتخابات الرئاسية باصواتهم وذلك في اللجان الانتخابية التي أقيمت بالمطارات وخارجها، إيمانا من الشركة بالواجب الوطني في تحديد مستقبل الوطن وتعظيما لقيمة المسؤولية المجتمعية وممارسة الحق الدستوري لكل مواطن.

ووجه الطيار أحمد منصور رئيس مجلس الإدارة تعليماته بتحرك أتوبيسات الشركة والتوجه لمطار القاهرة، وبالفعل أدلى موظفو مقر الشركة الرئيسي بأصواتهم في اللجنة الانتخابية بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي ، كما قام موظفو المطارات بإختلاف مواقعهم بالادلاء بأصواتهم بلجانهم الانتخابية.

يُذكر أنه وللمرة الأولى تم إنشاء لجنة انتخابية بمطار شرم الشيخ الدولي، وذلك تيسيرًا على الركاب والمسافرين والعاملين بالمطار للإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.