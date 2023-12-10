إغلاق باب التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.. ومحافظ الدقهلية يشكر المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أغلقت اللجان الانتخابية على مستوى محافظة الدقهلية أبوابها في نهاية اليوم الأول وسط إقبال كثيف من المواطنين.

استمر العمل داخل بعض اللجان بعد الساعة 9 مساءً نظرًا لإقبال المواطنين، فيما جرى نقل الصناديق إلى غرف مؤمنة مع وضع أقفال بلاستيكية على الصناديق.

ومن جانبه، وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الشكر والتقدير لأبناء الدقهلية الذين شاركوا اليوم في الانتخابات الرئاسية.

ودعا المحافظ الجميع إلى مواصلة المشاركة غدًا والنزول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لكي تكون الدقهلية في طليعة المحافظات كما هي دومًا في كافة الاستحقاقات الدستورية.

وقال المحافظ إن شعب الدقهلية صنع اليوم ملحمة وطنية وأثبت للعالم مدي وعيه وحبه لوطنه والوقوف بجانب دولته من أجل بناء الدولة المصرية الحديثة والحفاظ علي أمنها واستقرارها.

ويبلع إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبًا و1,119 مغتربًا وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و663 مقرًا انتخابيًا.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.