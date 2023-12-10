بو حبيب: الفرنسيون والأميركيون لم يأتوا بتهديد الى لبنان ومستعدون لزيادة عناصر الجيش في الجنوب

اكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب بان "الخروقات دائماً آتية من قبل الاسرائيلي وليس من قبل اللبناني، ومستعدون للالتزام التام بالقرار 1701، كما اننا مستعدون لزيادة عناصر الجيش اللبناني، والقوات الدولية باقية لكن ممكن أن يتم تقليل أعدادها جنوباً".

ولفت بوحبيب في تصريح تلفزيوني، الى ان "الإسرائيلي لديه قلق وخوف من قوة الرضوان، وفرنسا لم تقاطع حزب الله وهناك اتصالات دائمة بين الطرفين، وحتى الان لم يتم تأكيد زيارتي الرئيس الفرنسي ووزيرة الخارجية الفرنسية إلى لبنان، لكن يتم التنسيق مع الجهات اللبنانية بهذا الخصوص".

واردف بوحبيب "لم أر أي تنسيق بين الجانبين الأميركي والاسرائيلي، ولم أسمع تهديداً من الفرنسي والاميركي وسيتم الاتفاق أخيراً على تسوية، والوفد الفرنسي أبلغنا بأن الاحوال قبل 7 تشرين ليست كما بعده وشدد على ضرورة تطبيق القرار 1701 وأكدنا له استعدادنا للالتزام به".

ولفت الى اننا "سنساعد اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم، وبحسب معلومات الامم المتحدة أن 90% من الشعب السوري هم تحت خط الفقر، وأبلغنا الاوروبيين ضرورة مساعدتهم في الاراضي السورية".