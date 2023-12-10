السيد فضل الله: مسؤوليتنا نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

أكد السيد علي فضل الله في بيان، "اننا نقف، ومن منطلق مسؤوليَّتنا الإنسانية والدينية، مع كل دعوة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة، ونجدِّد دعوتنا للدول والشعوب العربيَّة والإسلاميّة وكلّ أحرار العالم، وكلّ من يلتزم القيم الدينية والعدالة والقيم الإنسانيَّة، إلى أن يعلو صوتها أكثر في هذه المرحلة، وأن تمارس كلّ الضّغوط لمنعه من تحقيق أهدافه، حتى لا تتحمّل المسؤوليّة في إبادة شعب وتشريده وتكرار صور النّكبة عنده".

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