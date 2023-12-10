اشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في تصريح له تعليقًا على قرار التضامن مع غزة غدًا، الى "إنه لأمر صادم مدى براعتنا في الاهتمام بالآخرين، بينما نهمل دائمًا مؤسساتنا اقتصادنا ومستقبل أطفالنا ونضحي ببلدنا مناصرةً لحروب الآخرين".

كانت هذه تفاصيل خبر الجميل تعليقًا على قرار التضامن مع غزة غدًا: إنه لأمر صادم مدى براعتنا في الاهتمام بالآخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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