قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف منطقة "الجوار" جنوبي ميس الجبل

افادت قناة "المنار" بان القصف المدفعي الاسرائيلي استهدف منطقة "الجوار" جنوبي ميس الجبل. ولفتت الى ان "الجيش الاسرائيلي القى قنابل مضيئة في أجواء مستعمرة "المنارة" مقابل بلدة ميس الجبل". ولفتت الى ان طائرة مسيرة معادية أطلقت صاروخاً على أطراف بلدة مروحين، وقصف مدفعي استهدف تلة "هرمون" بين رميش ويارون ومنطقة "الحمامص" جنوب بلدة الخيام.

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