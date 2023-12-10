تجمّع الشركات المستوردة للنّفط: إقفال مستودعات الشركات والتّوقّف عن تسليم الموادّ النفطيّة غدا

اعلن تجمّع الشركات المستوردة للنّفط "APIC" عن إقفال مستودعات الشركات والتّوقّف عن تسليم الموادّ النفطيّة (بنزين، غاز، ومازوت) يوم الإثنين الواقع في ١١ كانون الأوّل ٢٠٢٣. يأتي قرار التوقّف هذا بناء على مذكّرة رئيس مجلس الوزراء بتاريخه، واحتراما لقرار الهيئات الاقتصاديّة. على ان تستأنف الشركات المستوردة التسليم كالمعتاد يوم الثلثاء ١٢ كانون الأوّل ٢٠٢٣.

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