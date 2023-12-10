إذاعة الجيش الإسرائيلي: تهديدات الحوثيين منعت وصول سفن تحمل 14 ألف مركبة

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مدير ميناء إيلات بان "تهديدات الحوثيين منعت وصول سفن تحمل 14 ألف مركبة منذ 15 تشرين الثاني".

كما إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "مدير ميناء إيلات بان 85 % من مداخيل الميناء تأتي من واردات المركبات، وتهديدات الحوثيين تعرقلها".

وكان الحوثيون تعهدوا بمنع مرور السفن الاسرائيلية عبر البحر الأحمر، طالما استمر العدوان على قطاع غزة.