أمير قطر يبحث مع رئيس السنغال الأزمة الإنسانية

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- بواسطة أيمن الوشواش - بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس، سبل مواجهة الأزمة ألإنسانية التي يعيشها سكان غزة، خلال لقائه مع الرئيس السنغالي ماكي صال، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على هامش منتدى الدوحة 2023. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس، سبل مواجهة الأزمة ألإنسانية التي يعيشها سكان غزة، خلال لقائه مع الرئيس السنغالي ماكي صال، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على هامش منتدى الدوحة 2023. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

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