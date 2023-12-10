عاهل الأردن يحذر من استمرار العدوان

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- بواسطة أيمن الوشواش - حذر العاهل الأردني عبدالله الثاني في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين العزل. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر العاهل الأردني عبدالله الثاني في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين العزل. وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى أهمية استمرار التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما حذر العاهل الأردني خلال الاتصال من أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي قد تؤدي إلى خروج الوضع بالضفة عن السيطرة، مشددا على ضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية والإغاثية.

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