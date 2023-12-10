المملكة تدعم 5 مستشفيات رئيسة في شرق السودان

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- بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتجهيز أقسام العناية المركزة بالأجهزة الطبية اللازمة في 5 مستشفيات رئيسة في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر وولايتي القضارف وكسلا شرق جمهورية السودان، بقيمة 4 ملايين و850 ألف ريال، حيث وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتجهيز أقسام العناية المركزة بالأجهزة الطبية اللازمة في 5 مستشفيات رئيسة في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر وولايتي القضارف وكسلا شرق جمهورية السودان، بقيمة 4 ملايين و850 ألف ريال، حيث وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض. وتهدف الاتفاقية إلى توفير الأجهزة الطبية اللازمة بالأقسام المستهدفة في المستشفيات الخمسة مثل أجهزة التنفس الصناعي، والحقن الأتوماتيكي، وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية، وأسرة العناية المركزة وغيرها، إضافة إلى صيانة هذه الأقسام مما سيوفر خدمة صحية متميزة وذات جودة عالية، يستفيد منها 4 ملايين شخص. ووزع المركز 4.783 كرتون تمر في محلية كرري بولاية الخرطوم بجمهورية السودان، استفاد منها 34.466 فردا من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع توزيع التمور في جمهورية السودان للعام 2023م.

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