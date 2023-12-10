الكل مقابل الكل.. شعار صفقة المحتجزين باليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت الحكومة اليمنية استعدادها لإنهاء معاناة جميع الأسرى والمحتجزين، وفق قاعدة الكل مقابل الكل، وأكد رئيس الفريق الحكومي المفاوض بشأن ملف المحتجزين يحيى كزمان، تعليقا على دعوة رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف اللواء الركن ناصر بن ثنيان، أن الحكومة اليمنية حريصة على تبادل جميع الأسرى مع ميليشيات الحوثي، وفق مبدأ «الكل مقابل الكل».
وأضاف «نكرر تأكيدنا بأن مبدأ إطلاق الكل مقابل الكل هو مطلبنا منذ البداية، وندعو الحوثيين إلى الاستجابة لهذه الدعوات وسرعة إنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين وفي مقدمتهم المخفيون قسرا»، وقال كزمان «نشيد بدور أشقائنا في السعودية، ونثمن حرصهم الدائم لإنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين».
وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي عقب دعوة أطلقها اللواء ناصر الثنيان، رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف العربي لجميع الأطراف اليمنية من أجل إبرام اتفاق شامل ينهي ملف الأسرى والمحتجزين في اليمن، وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل.
وعبر اللواء الثنيان، عن تطلعه أن تشهد جولة المفاوضات المقبلة توصل جميع الأطراف لإطلاق جميع الأسرى والمحتجزين والكشف عن المفقودين، بما يعزز بناء الثقة ويؤكد رغبة الجميع في التوجه نحو السلام. ووفقا لعضو الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات ملف الأسرى والمحتجزين، عبد الله أبو حورية، فإن المفاوضات، التي من المزمع أن ترعاها الأمم المتحدة، ستواصل النقاشات على أساس «مبدأ الكل مقابل الكل».
مشاهدات يمنية:
- وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يرحب بجهود السعودية لتأمين اتفاق سلام دائم في اليمن، وإطلاق حوار سياسي يمني يمني.
- جماعة الحوثي تواصل حملات التجنيد باسم دعم فلسطين.
- الألغام الحوثية تواصل حصد المدنيين في عدد من المناطق اليمنية.
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