شكرا لقرائتكم خبر العراقيون يحيون الذكرى السادسة للانتصار على داعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحيا العراقيون أمس الذكرى السنوية السادسة ليوم النصر الكبير تاريخ الانتصار على تنظيم داعش بعد معارك طاحنة شهدتها بعض المحافظات العراقية بعد سيطرة التنظيم عليها في منتصف عام 2014.

وقال الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد «نستذكر بإجلال التضحيات الجسام التي بذلتها قواتنا بكل تشكيلاتها، والدور المهم للمرجعية الدينية العليا في العراق وإسناد الشعب بمختلف أطيافه للدفاع عن الوطن وحفظ كرامته» .

ودعا إلى «التكاتف الوطني لترسيخ الأمن ومواصلة البناء من أجل الوفاء للدماء الطاهرة التي اريقت من أجل البلد».

وقال رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني «إن العراقيين اليوم يخوضون معركة الإعمار والبناء، ومحاربة الفساد، وتحدي تأمين الخدمات انطلاقا من الاستقرار المتحقق بفضل تلك التضحيات، الذي لا يمكن أن نسمح لأحد أن يفرط به، بأي حال من الأحوال».

وأكد محسن المندلاوي نائب رئيس البرلمان العراقي» يدين العالم كله للسواعد العراقية بالفضل في إنهاء دولة الخرافة التي كانت تهدد أمن المنطقة وكل شعوب العالم»، ودعا إلى «استكمال ما تحقق من انتصار».