شكرا لقرائتكم خبر وزيرة خارجية ألمانيا: الجوع في غزة يغذي الكراهية والإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بأنها ترى خطرا متزايدا بانتشار الإرهاب بسبب الجوع في غزة.

وقالت بيربوك أمس في دبي لدى زيارتها لمستودع يتدفق من خلاله جزء كبير من مساعدات برنامج الأغذية العالمي لقطاع غزة «إننا لا نرى المعاناة بطريقة مأساوية فحسب، ولكن الجوع يغذي زيادة الإرهاب».

وتابعت الوزيرة الألمانية «لهذا السبب فإنه من صميم المصلحة الأمنية لإسرائيل أن يتسنى إمداد الأشخاص بسلع غذائية ومياه وأدوية»، وأضافت أن الجوع يغذي الكراهية والإرهاب.

وأضافت بيربوك أنه منذ بداية الحرب في غزة زادت الحكومة الاتحادية مرة أخرى مساعداتها الإنسانية للفلسطينيين، لا سيما الأشخاص في قطاع غزة، وقالت «تبلغ المساعدات 179 مليون يورو هذا العام، وسوف نواصل زيادة هذه المساعدات».

وتوجهت وزيرة خارجية ألمانيا بالشكر للإمارات التي وفرت لبرنامج الأغذية العالمي المركز اللوجيستي في دبي مجانا، وقالت «حياة كل إنسان لها القيمة نفسها، ولهذا السبب فإن كل عبوة غذائية يتم إرسالها إلى هنا لها أهميتها».

ودعت إلى حماية المدنيين، وقالت «نعايش في هذه الأيام أيضا أن نساء وأطفالا بصفة خاصة هم أكثر من يعانون في غزة، هم آخر من يحصلون على الطعام وأول من يموتون».

ودعت الوزيرة الألمانية إلى هدنة إنسانية لأجل توصيل المساعدات.