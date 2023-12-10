شكرا لقرائتكم خبر أمين عام الأمم المتحدة: مجلس الأمن مشلول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة أمس، انتقادا لاذعا لأداء مجلس الأمن الدولي ووصفه بالمشلول، متعهدا بعدم الاستسلام للضغوط.

وقال غوتيريس في كلمة أمام منتدى الدوحة الـ21 الذي بدأ أعماله أمس في العاصمة القطرية، إن عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة في هذه الفترة القصيرة غير مسبوق، إضافة إلى أن منظومة الرعاية الصحية تشهد انهيارا كاملا.

وتوقع انهيار النظام العام في وقت قريب في قطاع غزة مع انتشار الأمراض المعدية واحتمال انتقال اللاجئين إلى مصر، موضحا «نواجه احتمال انهيار النظام الإنساني، والوضع قد يتدهور إلى وضع كارثي مع مضامين وتبعات لا تحمد عقباها للفلسطينيين بشكل خاص وللأمن والسلم في المنطقة بشكل عام».

وقال إنه طلب من مجلس الأمن العمل لأجل تلافي هذه الكارثة والتوصل إلى اتفاق إنساني لوقف إطلاق النار «ولكن للأسف عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار بهذا الشأن»، مضيفا «أعدكم بأنني لن استسلم».

وأشار إلى أن مجلس الأمن مشلول بفعل الانقسامات الجيواستراتيجية، مما أدى إلى عرقلة الحلول من أوكرانيا مرورا بميانمار والشرق الأوسط، وتحدث غوتيريس عن العجز الدولي في التعامل مع التهديد المناخي، مؤكدا أنه على الرغم من الوعود والتعهدات فإن المناخ ينهار والانبعاثات وصلت إلى مستوى غير مسبوق تاريخيا، وما زال الوقود الأحفوري السبب الرئيسي.

وأشار إلى وجود الطاقة المتجددة زهيدة الثمن، وهي متوفرة وقادرة على حل الكثير من المشاكل التي تقلق عالمنا.