شكرا لقرائتكم خبر غياب المراحيض يهدد الفلسطينيين في ملاجئ النازحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن عشرات الآلاف من النازحين داخليا، الذين وصلوا إلى رفح منذ أسبوع، لا يزالون يواجهون الاكتظاظ الشديد والظروف القاسية داخل الملاجئ وخارجها.

وذكر المكتب الأممي أن النازحين في رفح ينتظرون لساعات في حشود كبيرة حول مراكز توزيع المساعدات، وهم في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمأوى والصحة والحماية.

وأضاف أنه في غياب العدد الكافي من المراحيض، ينتشر التغوط في الهواء الطلق على نطاق واسع، مما يزيد من المخاوف من انتشار الأمراض، خاصة أثناء هطول الأمطار والفيضانات المرتبطة بها.

وظلت محافظة رفح هي المنطقة شبه الحصرية في غزة التي تجري فيها عمليات توزيع محدودة للمساعدات، إذ توقف توزيع المساعدات في بقية أنحاء قطاع غزة إلى حد كبير خلال الأيام القليلة الماضية بسبب شدة الأعمال العدائية والقيود المفروضة على الحركة على طول الطرق الرئيسية.