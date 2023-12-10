القسام: أجهزنا على 11 جنديا إسرائيليا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس أمس، الإجهاز على 11 جنديا إسرائيليا في شمال قطاع غزة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس أمس، الإجهاز على 11 جنديا إسرائيليا في شمال قطاع غزة. وقالت «القسام»، في منشور أورده المركز الفلسطيني للإعلام عبر منصة «إكس» أمس «إن مجاهديها أجهزوا على 10 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة» ، مشيرة إلى الإجهاز على قناص إسرائيلي في المنطقة نفسها.

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