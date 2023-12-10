انت الان تتابع خبر نائب يكشف لـ السومرية عن تحديد موعد جلسة حسم رئاسة البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف النائب ياسر الحسيني، مساء الأحد، عن تحديد يوم الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة للبرلمان لحسم ملف رئيس المجلس.

وقال الحسيني في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب دعت لعقد جلسة يوم الأربعاء 13 كانون الأول الحالي لحسم ملف ترشيح رئاسة مجلس النواب بعدما حسم من المكون السني".

وأضاف أنه "سيتم طرح المرشحين على مجلس النواب لاختيار احدهم وستعقد جلسة استثنائية لهذا الغرض لأهمية الموضوع والمضي سريعا باجراءات وصلاحيات المجلس من حيث الرقابة والترشيح".

وبشأن الأقرب من المرشحين للفوز بالمنصب، قال الحسيني، إن "هذا الامر لا يحسم الا بعد أن نرى أجواء المجلس وما يتمخض منه رأي الاغلبية".

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، انهت عضوية محمد الحلبوسي المبعد رسمياً، وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية بحقه.