انت الان تتابع خبر في الهند .. غضب بعد تخويف فيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل الاعلام أن بارفين كاسوان، ضابط خدمة الغابات الهندية شارك مقطع الفيديو، وأوضح أن الحادث وقع في ولاية آسام مضيفة أن المقطع مرة أخرى أثار مخاوف بشأن التفاعل بين الإنسان والحياة البرية.

ويُظهر الفيديو فيلًا يقف على قمة أرض مرتفعة، بينما يقف رجل في الأسفل محاولًا إبعاد الحيوان باستخدام النعال، وبعد لحظات قليلة، يظهر المزيد من الرجال في الإطار وهم يحاولون فعل الشيء نفسه ومع ذلك، مع تقدم الفيديو، شوهد الفيل وهو يتجه نحو المجموعة. ينتهي الفيديو بتراجع الحيوان.



وكتب كاسوان في التعليق على المقطع "حدد الحيوان الحقيقي هنا. لا تفعلوا هذا أبدًا، إنه يهدد الحياة. الفيديو من ولاية آسام".