شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوداني: إصابة عدد من ممثلي الصليب الأحمر بعد تعرض موكبهم لإطلاق نار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الجيش السوداني اليوم الأحد، إن عددا من ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أصيبوا بعد تعرض موكبهم لإطلاق نار أثناء قيامهم بإجلاء مدنيين بينهم أجانب من كنيسة القديسة مريم في العاصمة الخرطوم.

وذكر الجيش في بيان أن موكب الصليب الأحمر تعرض لإطلاق نار بعد مخالفة اتفاق مع الجيش باقترابه من مواقعه الدفاعية "برفقة عربة مسلحة تتبع للمتمردين"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وقال "تأسف القوات المسلحة لهذا الحادث الذي وقع نتيجة لعدم التزام ممثلي المنظمة بنقاط التنسيق التي تم الاتفاق عليها".

وفي بيان منفصل اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بتنفيذ هجوم على الموكب. وأضافت أن الحادث أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأكد متحدث إقليمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقوع حادث يتعلق بموكبها، لكنه قال إنه لا يستطيع تقديم مزيد من التفاصيل.