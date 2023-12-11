طقس مستقر حتى الثلاثاء حيث يتأثر لبنان تدريجياً بمنخفض جوي يحمل معه أمطار متفرقة وغزيرة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة اعلى من معدلاتها الموسمية حتى يوم الثلاثاء حيث يتأثر لبنان تدريجياً بمنخفض جوي يحمل معه أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا( ابتداءً من بعد ظهر الثلاثاء) يرافقه رياح ناشطة وثلوج تلامس ال ١٩٠٠ متر صباح الاربعاء . يخف تأثيره ابتداء من بعد ظهر الاربعاء فينحسر مساءً ا ويعود الطقس مستقراً مع ارتفاع بدرجات الحرارة بدءاً من يوم الخميس .

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين ١٣ و ٢١ درجة، طرابلس بين ١٠ و ١٩ درجة، وفي زحلة بين ٤ و ١٤ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما وتبقى الرطوبة منخفضة.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة صباحاً مع ضباب على المرتفعات تنخفض درجات الحرارة تدريجياً خلال النهار وترتفع الرطوبة فيتحول الى غائم مع احتمال تساقط امطار خفيفة متفرقة ابتداءً من بعد الظهر تشتد غزارتها ليلاً يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات البرد كما تتساقط الثلوج ليلاً على ارتفاع ٢١٠٠ متر يتدنى مستوى تساقطها فجر الاربعاء لحدود ال ١٩٠٠ متر وما فوق .

الأربعاء: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحياناً يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة مع احتمال تساقط حبات البرد وتحذير من تشكل السيول فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق تخف حدة الامطار تدريجياً ابتداءاً من بعد الظهر .

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة