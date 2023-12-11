اعلنت وزارة الاشغال العامة والنقل في بيان انه "عطفاً على المذكرة التي اصدرتها رئاسة مجلس الوزراء‬⁩ رقم 26/2023 والقاضية باقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم غد الاثنين الموافق فيه 11-12-2023 وذلك تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني ومع أهلنا الصامدين في غزة وفي القرى الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة ، تقرر وزارة الأشغال العامة والنقل توقف الأعمال في المرافئ اللبنانية على أنواعها كافة، هذا فضلاً عن أن السفن الراسية في تلك المرافئ ستطلق صفاراتها حزناً على الشهداء المظلومين ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاشغال: توقف الأعمال في المرافئ اللبنانية كافة تضامناً مع فلسطين والبلدات الحدودية اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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