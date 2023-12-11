بلينكن: على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة

حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل على بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين الفلسطينيين في حربها مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واعتبر إن على إسرائيل إيلاء "أهمية" لحماية المدنيين في غزة والتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وأضاف بلينكن في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن"، "الشيء المهم هو التأكد من أن العمليات العسكرية وضعت على نحو يضمن حماية المدنيين". وتابع قائلا "أعتقد أن النية موجودة. لكن النتائج لا تظهر من تلقاء نفسها دائما".
ومن بين الخطوات التي قال بلينكن إن الولايات المتحدة "لا تراها بما فيه الكفاية" هي "أوقات وأماكن وطرق عدم الاشتباك" التي من شأنها أن تسمح للعمليات الإنسانية بتوصيل المساعدات وتساهم في إبعاد المدنيين عن الأذى.
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