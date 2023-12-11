المالية الاسرائيلية: إسرائيل سجَلت عجزا في الميزانية قدره 4.5 مليار دولار في تشرين الثاني

اعلنت وزارة المالية الإسرائيلية إن إسرائيل سجَلت عجزا في الميزانية قدره 16.6 مليار شيكل (4.5 مليار دولار) في تشرين الثاني، مشيرة إلى أن هذه القفزة في التكاليف سببها تمويل الحرب المستمرة منذ شهرين ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة. وأضاف أنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع العجز خلال الإثني عشر شهراً السابقة إلى 3.4 في المئة في تشرين الثاني من 2.6 في المئة في تشرين الأول.

وذكر مصدر في الوزارة أن العجز لعام 2023 سينتهي عند حوالي أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات انخفضت بنسبة 15.6 في المئة الشهر الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى التأجيلات الضريبية نتيجة للحرب التي بدأت في السابع من تشرين الأول.

وبلغ العجز في تشرين الثاني الماضي 16.6 مليار شيكل، بالمقارنة مع 1.7مليار شيكل في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية أمس بأن زيادة العجز تعود إلى النمو غير المعتاد في النفقات، وانخفاض الإيرادات بسبب الحرب التي تخوضها البلاد مع حركة حماس.

ويقول المحللون أن الحرب الدائرة في غزة، وهي الأسوأ التي تخوضها إسرائيل منذ حوالي نصف قرن، أثرت بشدة على الاقتصاد وأصابت الكثير من قطاعات الأعمال بالشلل وتراجع الطلب الاستهلاكي وانكمشت القوة العاملة بسبب استدعاء مئات الآلاف من الإسرائيليين لخدمة الاحتياط في الجيش