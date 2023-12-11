بايدن يدعو زيلينسكي لاجتماع في البيت الأبيض يوم الثلاثاء

دعا الرئيس الاميركي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد اجتماع يوم الثلاثاء في البيت الأبيض لمناقشة الحرب الجارية مع روسيا و"الأهمية البالغة" لاستمرار الدعم الأميركي لجهود كييف الدفاعية.

واوضح البيت الأبيض في بيان، إن الرئيسين سيناقشان "الاحتياجات الملحة" لأوكرانيا. ويأتي ذلك في الوقت الذي يتطلع فيه البيت الأبيض إلى التوصل لاتفاق مع الكونجرس لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل.

وذكر مكتب زيلينسكي إن الرئيس الأوكراني سيصل إلى واشنطن غدا الاثنين وسيلتقي مع بايدن خلال زيارة عمل ستشمل "سلسلة من الاجتماعات والمباحثات".

وأضاف المكتب أن زيلينسكي سيناقش عددا من المواضيع الرئيسية خلال زيارته منها التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، "لا سيما من خلال المشاريع المشتركة لإنتاج الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين بلدينا في العام المقبل".