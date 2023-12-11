شكرا لقرائتكم خبر عن لمناقشة الحرب.. اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد اجتماع يوم الثلاثاء في البيت الأبيض لمناقشة الحرب الجارية مع روسيا و"الأهمية البالغة" لاستمرار الدعم الأمريكي لجهود كييف الدفاعية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيسين سيناقشان "الاحتياجات الملحة" لأوكرانيا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتطلع فيه البيت الأبيض إلى التوصل لاتفاق مع الكونجرس لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

أنظمة الدفاع الجوي

وأعلن مكتب زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام أن الرئيس الأوكراني سيصل إلى واشنطن غدا الاثنين وسيلتقي مع بايدن خلال زيارة عمل ستشمل "سلسلة من الاجتماعات والمباحثات".

وأضاف المكتب أن زيلينسكي سيناقش عددا من المواضيع الرئيسية خلال زيارته منها التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، "لا سيما من خلال المشاريع المشتركة لإنتاج الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين بلدينا في العام المقبل".