منظمة الصحة العالمية اعتمدت قرارًا يدعو إلى مرور فوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة

اعتمد المجلس التّنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بإجماع الدّول الأعضاء الـ34، قرارًا يدعو إلى "مرور فوري ودون عوائق للمساعدة الإنسانيّة" إلى قطاع غزة، لمواجهة الوضع الصحي المتدهور هناك.
كما يدعو القرار الّذي قدّمته أفغانستان والمغرب وقطر واليمن، إلى منح تصاريح خروج للمرضى، ويسعى إلى توفير الأدوية والمعدات الطبية للسكان المدنيّين، وتمكين جميع الأشخاص المحرومين من حرّيّتهم من الحصول على العلاج الطبّي.
وأعربت دول المنظّمة في قرارها، عن "قلقها البالغ" إزاء الوضع الإنساني، واستنكارها "الدّمار الواسع النّطاق"، مطالبةً بتوفير الحماية لجميع المدنيّين.
وقد أبدت بعض الدّول تحفظّات بشأن القرار، إذ أشار ممثّل الولايات المتحدة الأميركية إلى أنّ واشنطن وافقت على عدم معارضة الإجماع على النصّ، لكن لديها "تحفّظات كبيرة"، لافتًا إلى أنّ بلاده "تأسف لعدم وجود توازن في القرار".
من جهته، ركّز ممثّل كندا على أنّ بلاده تعتبر النّصّ "حلًّا وسطًا"، كان يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك والاعتراف بدور حركة "حماس" في الحرب، مثل احتجازها رهائن و"استخدامها دروعًا بشريّة".
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