مقتل 22 فلسطينيًا إثر غارة إسرائيلية على منازل في مخيم المغازي وسط غزة

كشفت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، عن "مقتل 22 مواطنًا، بينهم أطفال ونساء، إثر غارة للقوّات الإسرائيليّة على منازل في مخيم الغازي وسط ​قطاع غزة​"، مساء الأحد.

وكانت قد أفادت مصادر محليّة للوكالة، في وقت سابق أمس، بأنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة أطلقت قذائفها صوب منازل المواطنين وسط مدينة ​خان يونس​، ما أدّى لمقتل 4 مواطنين، وإصابة العشرات".

وأعلنت وزارة الصحّة في غزة الأحد، ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 17,975، بالإضافة إلى نحو 51,300 جريح، أغلبيّتهم من الأطفال وكبار السن والنّساء، منذ بدء الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزة والضفة الغربية في 7 تشرين الأوّل الماضي.