افتتاح خط غاز يربط بين صربيا وبلغاريا

افتُتح خط أنابيب غاز يصل بين ​بلغاريا​ و​صربيا​، ما يمنح ​بلغراد​ القدرة على الوصول إلى الغاز ال​أذربيجان​ي، وإنهاء اعتمادها شبه الكامل على الإمدادات الرّوسيّة.

ونقل التّلفزيون الصّربي الرّسمي عن وزيرة الطّاقة والتّعدين الصّربيّة دوبرافكا دييدوفيتش هاندانوفيتش، قولها خلال حفل الافتتاح الّذي أُقيم بالقرب من بلدة نيس، "إنّنا سنحصل على مصدر آخر للإمدادات". ولفتت إلى أنّ خطّ الأنابيب سيسمح لصربيا بالوصول إلى ​الغاز الطبيعي​ المسال عبر موانئ في ​اليونان​.

وقد حضر حفل الافتتاح الرّئيس الصّربي ألكسندر فوتشيتش، ونظيراه البلغاري رومن راديف، والأذربيجاني إلهام علييف.

والخطّ البالغ طوله 170 كلم، سيسمح لصربيا باستيراد نحو 400 مليون متر مكعّب من الغاز الطبيعي من أذربيجان، وذلك بموجب اتفاق أُبرم في تشرين الثّاني الماضي، بين شبكات نقل الغاز في البلدين.

مع الإشارة إلى أنّ الطّلب على الغاز في صربيا يبلغ نحو ثلاثة مليارات متر مكعّب سنويًّا، وسيكون الخطّ الجديد قادرًا على ضخّ ما يصل إلى 1,8 مليار متر مكعّب.