الرئيس الفيليبيني: الاستفزازات الصينية لن ترهبنا وتزيدنا تصميما على الدفاع عن سيادة أمتنا

شدّد الرّئيس ​الفيليبين​ي فرديناند ماركوس، على أنّه "لن يتمّ ترهيبنا"، وذلك بعد اصطدام زورق فيليبيني بسفينة تابعة لخفر السّواحل الصّيني، في مياه جزر سبراتلي الّتي يتنازع عليها البلدان في ​بحر الصين الجنوبي​.

وأكّد في بيان، أنّ "العدوان والاستفزازات الّتي ارتكبها خفر السّواحل الصّينيّون وميليشياتهم البحريّة الصّينيّة، ضدّ سفننا وطواقمنا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لم تزدنا إلّا تصميمًا على الدّفاع عن سيادة أمّتنا وحقوقها السّياديّة وولايتها القضائيّة في بحر الفيليبين الغربي".