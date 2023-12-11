سلطات السودان طلبت من 15 دبلوماسيًا إماراتيًا مغادرة البلاد

ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّ ​السودان​ طلب من 15 دبلوماسيًّا إماراتيًّا مغادرة البلاد، بعدما اتّهم عضو مجلس السّيادة ومساعد قائد الجيش الفريق ياسر عطا، ​أبوظبي​ بالوقوف إلى جانب قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، في مواجهة قائد الجيش ​عبد الفتاح البرهان​.

وكان قد تظاهر المئات خلال الأسبوعين الماضيَين، انطلاقًا من مساجد بورتسودان ضدّ ​الإمارات​، مطالبين بطرد سفيرها من السودان.

يُذكر أنّ في آب الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيّة، نقلًا عن مسؤولين أوغنديّين، أنّه تمّ العثور على أسلحة في طائرة شحن إماراتيّة، كان يُفترض أن تنقل مساعدات إنسانيّة للاجئين سودانيّين في تشاد. ونفت الإمارات على الفور تلك المعلومات.