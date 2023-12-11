11 قتيلًا وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي لمنازل في رفح والنصيرات ودير البلح في غزة

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 6 فلسطينيّين معظمهم أطفال، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف الطّيران الإسرائيلي شقّةً سكنيّةً تعود لآل صبح في حي تل السلطان في ​مدينة رفح​ جنوب ​قطاع غزة​".

وأشارت إلى "مقتل 5 مواطنين بينهم 3 أطفال، في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، بعد قصف الاحتلال منزلًا في منطقة البصه ب​دير البلح​ وسط القطاع"، لافتةً إلى أنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة قصفت مناطق متفرّقة في ​خان يونس​ جنوب غزة".