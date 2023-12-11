أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 6 فلسطينيّين معظمهم أطفال، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف الطّيران الإسرائيلي شقّةً سكنيّةً تعود لآل صبح في حي تل السلطان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".
وأشارت إلى "مقتل 5 مواطنين بينهم 3 أطفال، في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، بعد قصف الاحتلال منزلًا في منطقة البصه بدير البلح وسط القطاع"، لافتةً إلى أنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة قصفت مناطق متفرّقة في خان يونس جنوب غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر 11 قتيلًا وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي لمنازل في رفح والنصيرات ودير البلح في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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