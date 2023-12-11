الهيئة العامة لـ"جمعية جوقة الشرف في لبنان" عقدت اجتماعا في فندق "لو غبريال" في الاشرفية

عقدت " جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان" (Legion d’honneur) اجتماعاً للهيئة العامة في فندق "لو غبريال" في الاشرفية برئاسة رئيس الجمعية السفير خليل كرم وحضور عدد من الاعضاء.

واشار كرم الى ان "عدد اعضاء الجمعية يزداد سنة بعد سنة"، مؤكدا "استمرار العمل لتحقيق الاهداف التي نشأت الجمعية من اجلها ولاسيما منها تعزيز العلاقات اللبنانية- الفرنسية وتطويرها ثقافياً وعلمياً وتربوياً". ولفت الى ان "الجمعية اطلقت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي "جائزة المؤلفين الفرانكوفونيين الشباب في لبنان" التي تهدف الى ابراز المواهب الشابة على الصعيدين الفكري والادبي بلغة مولييروالتي ستكون مفتوحة امام طلاب الثانويات الرسمية اللبنانية.

بدوره، تلا الامين العام للجمعية رفيق شلالا تقريرا عن ابرز ما تحقق خلال سنة 2023 على الصعيدين التنظيمي والتنفيذي لافتا الى ان "الظروف القاسية التي مر بها لبنان ولا يزال حدّت من النشاطات التي تقوم بها الجمعية داخل لبنان وخارجه"، معلناً عن الاستمرار في اصدار مفكرة الجمعية للعام 2024 والتنسيق مع الجمعية الام في فرنسا والمشاركة في مؤتمراتها.

كما شرحت عضو الهيئة الادارية ميريام انطاكي الية مسابقة جائزة المؤلفين الفرانكوفونيين الشباب التي ستمنح لافضل ثلاثة مؤلفين سوف يكتبون قصة من اختيارهم يعكسون فيها شخصيتهم واهتماماتهم، الامر الذي يعزز ثقافتهم وقدراتهم في الكتابة باللغة الفرنسية.