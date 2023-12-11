شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أوكراني: روسيا شنت هجوما جويًا على كييف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشنكو ،اليوم الإثنين، إن روسيا شنت هجوما جويا أثناء الليل على العاصمة الأوكرانية، مضيفا أن الحطام المتخلف عن الأسلحة التي تم إسقاطها سقط على عدد من المناطق وألحق أضرارًا بمبنى سكنيًا على الأقل.

وأوضح كليتشنكو في رسالة عبر حسابه على انستجرام، أن خدمات الطوارئ انتشرت في الجزء الجنوبي من كييف حيث سقط جزء من صاروخ على سطح بناية سكنية، إضافة إلى منطقتين أخرتين.

خسائر اوكرانية

كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الأحد، أن قواتها كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 60 جنديًا وأسرت جنديين في منطقة خيرسون في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، "في اتجاه خيرسون، تكبدت أوكرانيا خسائر بلغت 40 جنديا وثلاث مركبات جراء الأضرار الناجمة عن القوة النارية المشتركة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.