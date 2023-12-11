القسام تدمر 14 دبابة وتقتل 36 جنديا صهيونيا في محاور غزة.. والاحتلال يقر بخسائر فادحة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استهداف مقاتليها دبابات إسرائيلية عدة في محاور القتال بقطاع غزة، كما دكت المقاومة تجمعات لقوات الاحتلال وأعلنت قتل 21 جنديا إسرائيليا على الأقل.



وقد أقر جيش الاحتلال أن قواته تخوض معارك ضارية في حي الشجاعية بمدينة غزة وفي جباليا شمال القطاع وأقر بتكبده خسائر فادحة، في حين قالت مراسلة قناة الجزيرة، إن مروحيات الاحتلال تنقل جنودا مصابين إلى مستشفيات تل أبيب بشكل متواصل.

وفي أحدث التطورات أعلنت كتائب القسام استهداف 5 دبابات ميركافا و3 جرافات عسكرية بقذائف الياسين 105 في حي الشجاعية بغزة، كما استهدف المقاتلون 4 دبابات ميركافا أخرى، وجرافة عسكرية في شارع الجلاء بمدينة غزة بقذائف مضادة للدروع.



كما أعلنت القسام أن مقاتليها فجّروا عبوة كبيرة في عشرات من جنود الاحتلال، وأوقعوهم بين قتيل وجريح شمال شرق خان يونس، كما أجهزوا على قوة إسرائيلية كاملة مكونة من 15 جنديا بمنطقة المعري شمال شرق خان يونس، وعادوا لقواعدهم بسلام.



وبثت كتائب القسام مشاهد لاستهدافها دبابة ميركافا إسرائيلية بمنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، كما أعلنت استهداف مقاتليها بقذائف الياسين 105 دبابتين للاحتلال في منطقة المحطة بخان يونس، وأخرى شرق مدينة خان يونس ورابعة شمال خان يونس.



وكانت كتائب القسام أعلنت أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة متمركزة بمنزلين مفخخين غرب جباليا، وقتلوا 6 جنود بينهم ضابط. كما أعلنت القسام في وقت سابق الإجهاز على 13 جنديا إسرائيليا من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة، وعلى قناص في المنطقة نفسها، وجندي من مسافة صفر غرب مخيم جباليا.



وكانت كتائب القسام قد قالت، إن "مجاهديها" يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات إسرائيلية غرب مخيم جباليا، وأنهم أوقعوا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح.



وأعلنت القسام استهداف قوة إسرائيلية راجلة "بعبوة أفراد رعدية" شرق مدينة خانيونس وأوقعتها بين قتيل وجريح. كما استهدف المقاتلون جرافة إسرائيلية من نوع دي-9 بعبوة "شواظ" شمال مدينة خان يونس.



وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام عن استهداف 6 آليات إسرائيلية وجرافة عسكرية غرب جباليا، وأكدت أن عناصرها أجهزوا على 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمالي القطاع.



وقالت الكتائب، إن مقاوميها فخخوا ونسفوا مدرسة تحصّن بها عشرات من جنود الاحتلال شرق حي الزيتون، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.



وذكرت أن مقاوميها دمروا ناقلة جند إسرائيلية بعبوة شواظ، واشتعلت النيران فيها شمال مدينة خان يونس، كما قصفوا بشكل متكرر تجمعات للقوات الإسرائيلية المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون.



وقال مصدر قيادي في كتائب القسام، إن المقاومين أوقعوا قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة. وشهد محيط معسكر جباليا اشتباكات ليلية بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وسمعت أصوات تبادل إطلاق النار في المنطقة.



وأعلنت كتائب القسام قصف كيبوتس ماغين وقاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية، واستهداف غرف القيادة الإسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل. كما قصفت القسام حشودا إسرائيلية في موقع صوفا العسكري برشقة صاروخية.



من جانبها، ذكرت سرايا القدس -الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي-، إنها قصفت تجمعات إسرائيلية بمحيط المركز الثقافي شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون. وأعلنت السرايا قصف تجمع للآليات العسكرية الإسرائيلية في محور نتساريم بقذائف هاون من العيار الثقيل.



من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة نحو 1600 جندي منذ عملية طوفان الأقصى حالة 255 منهم حرجة، ونقل نحو 670 جنديا مصابين في معارك الشجاعية وجباليا.



وشملت حصيلة الخسائر الجديدة لجيش الاحتلال خلال المعارك في غزة منذ اكثر من شهرين، مقتل 426 جنديا وضابطا بينهم 102 عسكريا سقطوا منذ بدء الحرب البرية في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. في حين قتل 29 جنديا على الأقل منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.



أما حصيلة الجرحى في صفوف جيش الاحتلال فبلغت 1593 بينهم 559 منذ بدء العملية البرية في غزة جروح 127 منهم خطيرة، وأكد جيش الاحتلال أن 416 جنديا يخضعون للعلاج في المستشفيات 40 منهم في حالة حرجة، و211 حالتهم متوسطة.



وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد ذكرت في وقت سابق أن 5 آلاف جندي إسرائيلي جُرحوا منذ بداية الحرب، وأوضحت أن وزارة الدفاع الإسرائيلية اعترفت بـ2000 من الجنود صاروا معاقين حتى الآن. وكشفت الصحيفة أن قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع يستقبل يوميا 60 جريحا معظمهم إصاباتهم خطرة، وأضافت أن 12% من جرحى الجيش أصيبوا بتمزقات داخلية، كما أصيب 100 على الأقل من الجرحى بالعمى.



من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن التقديرات تشير إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة ستستمر لمدة تصل إلى شهرين آخرين.



المصدر : الجزيرة