الأمم المتحدة اعلنت حاجتها الى 46,4 مليار دولار لتوفير مساعدات إنسانية لـ180,5 مليون نسمة

أعلنت الأمم المتحدة "حاجتها الى 46,4 مليار دولار السنة المقبلة لتوفير مساعدات إنسانية لـ180,5 مليون نسمة هم في أمسّ الحاجة إليها في العالم".
وحذّرت من وضع إنساني "قاتم في العالم خلال العام 2024"، مشيرة الى أن "النزاعات والظروف المناخية الطارئة وتراجع الاقتصادات "تعيث فسادا" بظروف أفراد الفئات الضعيفة". وأكدت أن "عدم توفير التمويل قد يؤدي بهؤلاء الى دفع الثمن من حياتهم".
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